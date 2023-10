Federica Pellegrini: "Sono molto incinta, penso al parto in acqua". Il marito: "Assisterò"

Un anno dopo il matrimonio, Federica Pellegrini è "molto incinta di una femminuccia", che dovrebbe essere tra Natale e Capodanno. Lo racconta a Verissimo, spiegando che le prossime saranno "feste di attesa". La campionessa di nuoto e il suo allenatore Matteo Giunta hanno già scelto il nome della bimba ma non vogliono rivelarlo, per il momento. "Per ora la chiamiamo Meringa", scherzano con la conduttrice Silvia Toffanin.

"È stata una gravidanza bellissima", spiega Federica. "Al momento non ho avuto alcun problema. Sono riuscita a mantenere la mia vita con i miei ritmi e i miei impegni. Era il nostro sogno, era quello in cui speravamo: allargare la nostra famiglia appena creata non solo dei quattro cani che abbiamo. Arriverà anche un esserino non peloso".

L'annuncio è arrivato al quarto mese di gravidanza. All'inizio infatti i due hanno voluto mantenere riserbo. "Ho fatto il test dopo una settimana di ritardo, ma è andato lui a vederlo. Poi è tornato col test e un sorriso a 360 denti. Da lì è iniziato tutto", racconta ancora l'atleta. "Abbiamo avuto la fortuna di poter sapere subito il sesso della bimba. Ci è scesa subito una lacrimuccia. So quanto una figlia femmina può cambiare nell'equilibrio psicofisico di un papà". Lui le fa eco con la stessa emozione: "Sono diversi mesi che ho il sorriso scolpito nel volto. Se sono pronto? È una parola grossa. Intanto ci godiamo questi ultimi mesi. Spero di non essere un padre troppo protettivo, purtroppo sento che sarò molto geloso. Speravo di vedere Federica emozionata, così è stato: quando ha fatto il test, ci siamo abbracciati ed è stata una emozione incredibile".

Il parto si avvicina. E con esso le prime paure. "So già che Matteo dirà la cosa sbagliata al momento sbagliato", scherza Federica "mi sono informata per il parto in acqua, so come il mio corpo si adatta all'acqua, quindi propenderei per questa opzione". Matteo assisterà al parto? "Per me potrebbe essere una bellissima esperienza, lascio scegliere la mamma. Di certo cercherò di farla ridere".