Federica Pellegrini: "Le voci sulla mia gravidanza intollerabili e assurde"

Federica Pellegrini ha commentato per la prima volta le voci che la raccontano incinta. Dopo giorni di silenzio, oggi, con una sola risposta sulla sua vita privata rilasciata nell'ambito di un'intervista sui Mondiali di nuoto, la campionessa ha messo a tacere tutte le voci che ultimamente hanno raccontato di una sua presunta gravidanza a quasi un anno dal matrimonio con Matteo Giunta.

Se le danno fastidio le voci sulla presunta gravidanza? "Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero" ha replicato alla giornalista di Repubblica Federica Pellegrini, evidentemente riferendosi alle foto di lei in costume da bagno che indicavano ipotetiche rotondità. Al momento, dunque, nessuna maternità in corso per la coppia che in passato ha ammesso sì di desiderare un figlio, ma senza avere alcuna fretta: "Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nella mani della natura" aveva confidato poco dopo il matrimonio con l'ex allenatore.

L'indiscrezione sulla maternità era partita dal sito Dagospia e rilanciato dalle foto pubblicate anche oggi su Chi. Fino ad oggi né Federica né Matteo avevano commentato la notizia che pareva essere stata indirettamente confermata da uno scatto social della campionessa. Alla luce delle lapidarie ultime dichiarazioni, tuttavia, l'interpretazione di quel romantico biglietto non va nella direzione di un figlio in arrivo.