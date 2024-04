Federica Pellegrini: "Ho subito un cesareo d'urgenza, la bambina aveva battiti irregolari. Ho sofferto molto"

Sono passati solo pochi mesi da quando Federica Pellegrini è diventata mamma della piccola Matilde. Era il 3 gennaio 2024 quando la campionessa dei 200 stile dava alla luce la sua bimba e iniziava il suo nuovo percorso di vita lasciandosi alle spalle la carriera agosnistica intraprendere la vita da genitore insieme al suo compagno Matteo Giunta, suo ex allenatore di nuovo. Una gravidanza, quella di Federica, molto desiderata ma anche sofferta dal punto di vista psicologico. Federica, infatti, non ha mai negato di aver vissuto dopo il parto un po' di difficoltà e di aver sofferto per l'allattamento, i cambiamenti fisici e il fatto di dover dedicare tutto il tempo della giornata alla sua neonata.

Federica, neomamma, si è raccontata a Verissimo in una profonda intervista di coppia insieme a suo marito Matteo e i due hanno parlato del loro amore ma soprattutto della loro nuova vita da genitori della piccola Matilde di appena tre mesi che ha portato con sé nei camerini dello show di Silvia Toffanin.

"Sto allattando, devo averla sempre con me la bimba. Sta dormendo in camerino - ha esordito Federica -. I capelli corti? Volevo un cambiamento".

Il cesareo d'urgenza

"Il parto? È stato un cesareo d'urgenza perché la bimba aveva un battito irregolare - ha ammesso Federica -. Io non ho mantenuto la calma, ho sofferto molto. Non riuscivo a stare in piedi dal dolore anche se ho fatto l'epidurale. Poi è nata ed era 3kg e 9".

Poi Federica ha raccontato l'emozione provata quando ha preso in braccia per la prima volta la sua bimba dopo il cesareo e come ha vissuto i primi giorni da mamma: "Quando l'ho presa in braccio la prima volta è stato emozionante, ho pianto e quel primo pianto è stata una liberazione. La prima settimana è stata pesante dopo un cesareo del genere. Quei momenti sono stati molto difficili ma poi capisci che è stato tutto bellissimo".

Adesso la piccola Matilde ha 3 mesi e mezzo e sta benissimo ed è sempre insieme a mamma Federica e papà Matteo - a cui sembra assomigliare tantissimo - e i due si amano più che mai.

"Stiamo scoprendo un nuovo livello di felicità", ha spiegato Federica, per poi ammettere che la vita coniugale con Matteo sta andando "malissimo". I due, infatti, non dormono più insieme dato che Federica è sempre con la bimba e Matteo dorme con i cani.

"Sono tornata a nuotare perché avevo bisogno di risentire il mio corpo e con la gravidanza avevo perso, non si tratta di dimagrire, avevo bisogno di risentire il mio corpo in movimento ed è stato bello. L'adrenalina delle gare? Mi mancherà sempre ed è un'emozione che non incontrerò mai più".