Federica Pellegrini scrive a Matteo Giunta nel primo anniversario di nozze (e posta due video emozionanti)

Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposavano nella Chiesa di San Zaccaria, vicino a Piazza San Marco a Venezia. La loro storia, nata in sordina e tenuta al riparo dall'attenzione mediatica che prima delle indiscrezioni li sapeva soltanto legati dal rapporto professionale di allenatore ed eccezionale campionessa di nuoto, un anno fa veniva celebrata da amici e parenti durante un'emozionante cerimonia e poi da una grande festa, ricordata oggi con l'ulteriore emozione di una bimba in arrivo.

La campionessa di nuoto, infatti, già nelle prime ore di oggi, ha voluto dedicare una lettera al marito, protagonista con lei di una giornata indimenticabile a cui sono seguiti altri 364 giorni pieni di gioie, prima tra tutte quella della dolce attesa annunciata qualche settimana fa. "È già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure" esordisce Federica nel post a corredo delle immagini più significative di quel giorno: "È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene. Per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze. C'è una Meringa in arrivo", prosegue riferendosi ai loro quattro cani e, appunto, alla loro prima figlia che sta per nascere. "È passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta… Con ogni millimetro del mio corpo", conclude Pellegrini: "Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio".

La risposta di Matteo Giunta non è tardata ad arrivare: prima con l'otto rovesciato simbolo dell'infinito scritto sotto al post della moglie, poi con un post che lui stesso ha pubblicato in ricordo del matrimonio: "Vivendo il sogno, io e te (e Meringa) insieme in questo viaggio meraviglioso! Tanti Auguri Amore". Federica Pellegrini ha poi condiviso anche due video emozionanti di quel giorno di un anno fa: dall'arrivo in chiesa accanto al padre commosso fino al party durato fino a tarda sera.

Di seguito i video postati tra le storie Instagram di Federica Pellegrini

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.