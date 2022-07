Federica Pellegrini, prima lezione di nuoto da maestra: "Chissà che non sia questa la strada"

Federica Pellegrini dopo aver appeso il costume al chiodo ha scelto di passare "dall'altra parte", quella dell'insegnante, o almeno di farlo per un giorno. La campionessa olimpica che, proprio ieri, festeggiava i 13 anni dal suo sesto record del mondo (ancora imbattuto) di 1'54"47 nei 200m stile libero ai Mondiali a Roma nel 2009, ha provato, per la prima volta, a vestire i panni della maestra di nuoto e ha scelto di farlo con i bambini. Federica, infatti, che tra meno di un mese sposerà il suo allenatore Matteo Giunta, ha seguito un piccolo gruppo di bimbi per una lezione davvero speciale che l'ha vista protagonista, questa volta, fuori dalla vasca. Per cercare di fare del suo meglio, Federica, ha chiesto consiglio al suo fidanzato, affermato allenatore, che le ha sottolineato, ironico "Ricordati che sono dei bambini".

Passare da atleti a insegnanti, infatti, non è mai semplice e immediato. Si tratta di due percorsi molto diversi tra loro e, spesso, gli ex atleti, non si rendono conto delle difficoltà degli amatori ma sembra proprio che Federica abbia fatto un buon lavoro anche se per lei era la prima volta. E se il suo futuro della nuotatrice, dopo l'agonismo, doveva essere quello della TV, la Pellegrini sembra proprio abbia iniziato a fare un pensierino sull'insegnamento.

"Chissà che non sia questa la strada" scrive sul suo profilo Instagram e chissà che la grande campionessa di Spinea, dopo le sue nozze a Venezia, non inizi a insegnare proprio come il suo Matteo.