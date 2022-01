Federica Pellegrini rinvia le nozze con Matteo Giunta. Poi la stoccata all’ex Filippo Magnini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si sposano più, almeno non nel futuro prossimo che avevano sperato e annunciato. “Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia”, rivela la campionessa al settimanale Oggi in edicola da domani.

Federica Pellegrini, impegnata nella giuria di Italia’s Got Talent e protagonista del documentario Underwater visibile su Amazon Prime Video, racconta anche che il fidanzato Matteo Giunta è stato a lungo esclusivamente il suo coach: “La nostra storia è nata tre anni fa” ha spiegato ripercorrendo la nascita della storia con il futuro marito cugino del suo ex Filippo Magnini.

La frecciata per Filippo Magnini

A Filippo Magnini Federica Pellegrini è stata legata diversi anni. Poi la rottura (lui si è fidanzato e sposato con Giorgia Palmas da cui ha avuto una figlia) e la fine di ogni rapporto su cui di recente anche Matteo Giunta ha detto la sua. A tal proposito, tuttavia, la campionessa ha espresso un commento lapidario che non sembra lasciare aperte le porte a una riappacificazione: “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”.