Federica Pellegrini: "Sono tradizionalista, mi sposo in chiesa e con l'abito bianco"

Che Federica Pellegrini si sposerà a fine agosto nella sua Venezia lo si sa da un po'. Che il suo futuro marito sarebbe stato il suo ex allenatore Matteo Giunta, lo si era capito ancor prima dell'annuncio ufficiale della loro relazione alla fine della sua quinta olimpiade. Che l'addio al nubilato a Formentera è stato puro divertimento lo si è visto dalle storie Instagram dell'ex nuotatrice. Ma come sarà il matrimonio della Pellegrini e, soprattutto, cosa indosserà la regina dei 200 stile alle sue nozze? Oggi abbiamo qualche dettaglio in più su uno dei matrimoni più attesi dell'anno che sarà organizzato da Enzo Miccio e che vedrà, senza dubbio, numerosi vip presenziare alle promesse d'amore di Federica e Matteo.

"Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale in chiesa- specifica Federica in un'intervista con La Stampa - Abbiamo valutato anche altre ipotesi, poi la mia storia mi ha portata lì"

Ed è così che, la miranese di 34 anni, sceglie la tradizione per celebrare il suo amore con Matteo Giunta e conferma anche la presenza dei loro tre bulldog francesi come comprimari delle nozze. Ma quale sarà la chiesa veneziana scelta dalla Pellegrini? Tempo fa, i due, erano stati avvistati in un sopralluogo alla Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, quindi possiamo immaginare che la cerimonia avverrà proprio lì.

A fare, invece, da testimone per Federica sarà suo fratello Alessandro che, a quanto racconta la Divina, dovrà preparare il "discorso" e, per la prima volta, non sarà lei a dover parlare al microfono ma darà questo compito, e la pressione di dire la cosa giusta, agli altri, e di questo ne è felice.