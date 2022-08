Federica Pellegrini e Matteo Giunta alticci al compleanno: "Per fortuna dormiamo qui" | Video

Un compleanno 'Di-vino' per Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto ha festeggiato i suoi 34 anni in un relais di lusso immerso nelle colline veronesi, insieme al compagno Matteo Giunta, che tra poche settimane diventerà suo marito.

Pomeriggio di relax in piscina e cena gourmet nell'elegante ristorante del resort, dove i futuri sposi si sono lasciati inebriare dal vino, come mostra Federica in un divertente video pubblicato tra le storie Instagram: "Sei giù ubriaco, vero? - chiede divertita a Matteo, mentre lo riprende a tavola -. Abbiamo preso un menu degustazione, con la degustazione dei vini. L'abbiamo già fatto un'altra volta in questo posto, perché è il nostro posto del cuore, e l'ultima volta non è andata a finire bene. Per fortuna dormiamo qui". Giunta aggiunge: "E' tosta, confermo. Però è una bella esperienza, da fare una volta l'anno". Poi si corregge: "Una volta ogni 3, 4 anni".

Al risveglio, stamattina, croissant al cioccolato sul balcone della loro camera e Federica Pellegrini regala alcuni bellissimi scatti di coppia: "Noi un 5 agosto". Innamorati pazzi, i due convoleranno a nozze sabato 27 agosto a Venezia. Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, il matrimonio verrà celebrato nella Chiesa di San Zaccaria alla presenza di circa 160 invitati. Top secret, invece, la location del ricevimento, mentre per l'abito della sposa in molti scommettono su Giorgio Armani.

