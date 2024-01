"Potrei essere gelosa". Matteo Giunta svela le parole di Federica Pellegrini dopo la nascita della figlia

Sono in estasi e felicissimi Federica Pellegrini e Matteo Giunta che lo scorso 3 gennaio sono diventati genitori. Dopo un travaglio "estenuante" è nata la piccola Matilde. E proprio fuori dall'ospedale il neo papà ha rivelato che la bimba ha dei piedi lunghissimi che sembrano "due pinnette", che nel suo DNA scorra già il sangue di una futura campionessa di nuoto? Questo è ovviamente troppo presto per saperlo ma Federica e Matteo sarebbero felicissimi se ciò accadesse, anche se specificano che "se le piaceranno altri sport non ci saranno limiti".

Giunta poi rivela cosa gli ha detto la moglie subito dopo che Matilde è nata: "Fede dice che quando la guardo ho gli a cuore, potrebbe persino essere un po' gelosa perché in fondo sono gli stessi occhi a cuore che ho per lei, lo stesso sguardo che rivolgo a lei". Però poi aggiunge: "Invece, con l'arrivo della nostra bambina, ho capito, abbiamo capito, che l'amore non si divide: l'amore si moltiplica, è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei".

La somiglianza con mamma e papà

"Ora ha i capelli totalmente neri: ma chi lo sa come sarà fra qualche settimana. io appena nato ero biondo e boccoloso, ora sono scuro, Fede era nera ora è bionda", ha svelato Matteo che poi ha aggiunto, "Le infermiere e l'ostetrica hanno detto che è una piccola Matteo, poi però guardandola... Il naso sì, è il mio, la bocca è più come quella di Fede". "In ogni caso, sia come sia, sono già tutti pazzi per Matilde: per i miei che hanno già avuto una prima esperienza - hanno una nipotina, la figlia di mio fratello - è stata una seconda prima volta. I genitori di Fede, beh, per loro è stato amore a prima vista".