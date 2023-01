Federica Pellegrini e Matteo Giunta, foto fetish in ascensore. Piovono critiche: "Che brutto esempio"

"Domeniche in famiglia" scrive su Instagram Federica Pellegrini, immortalandosi allo specchio dell'ascensore del suo condominio a Verona con il marito Matteo Giunta. Uno scatto ironico, in cui la campionessa di nuoto poggia uno stivale sulla parete mentre l'ex coach si piega simulando di leccarlo.

L'immagine fetish, però, non diverte proprio tutti. Tra i commenti piovono critiche per il gesto, "maleducazione allo stato puro" secondo alcuni. "Che brutto esempio" scrive un follower e non è il solo. "Gli altri condomini ringraziano per l'impronta in ascensore", "ridicoli", "incivili", "che foto demenziale". Qualcuno però smorza i toni severi e difende a spada tratta la Divina: "È anche casa sua. Che danni può fare uno stivale appoggiato per una foto su una parete lucida di metallo/plastica". E un altro: "Per me l'inciviltà è ben altro. Questa è una cafonata per fare una foto. Poi ognuno la vede come vuole". Nessuna replica da parte di Federica Pellegrini, tantomeno di Matteo Giunta, che difficilmente danno adito alle polemiche social. Da quando si è ritirata, l'ex nuotatrice ha una quotidianità molto più rilassata e spesso non mancano gag e momenti divertenti con il marito, e non ha intenzione di lasciarseli rovinare dai soliti bacchettoni.

La foto pubblicata da Federica Pellegrini

Bebè in arrivo?

Federica Pellegrini non ha mai negato il desiderio di diventare mamma, anche se recentemente ha smentito i rumors su una presunta gravidanza (che per il momento può attendere). "Per ora non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare" ha fatto sapere settimane fa in un'intervista. Tra questi progetti, l'idea di fondare una Academy di nuoto per i giovanissimi, sempre insieme a Matteo Giunta.