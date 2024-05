Federica Pellegrini e Matteo Giunta battezzano la figlia Matilde: le foto della cerimonia e del pranzo in famiglia

Domenica di festa per la famiglia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, riunita in occasione del battesimo della figlia Matilde nata lo scorso 3 gennaio. La coppia ha condiviso su Instagram alcune immagini del rito religioso e poi quelle del pranzo che ne è seguito presso un ristorante veronese a cui hanno partecipato i parenti più stretti e pochi amici. Protagonista della giornata è stata naturalmente la festeggiata, celebrata anche dalla grande torta alle fragole con la scritta "Brava Matilde". Tutti gli sguardi di mamma e papà sono per la piccola, ripresa nelle foto ma sempre debitamente nascosta in volto per accortezza dei suoi genitori che da subito hanno scelto di tutelare la sua privacy.

Qualche giorno fa la campionessa di nuoto ha voluto mostrare sui social il suo fisico a quattro mesi dal parto: nessun messaggio a corredo della foto, solo un hashtag, #pianopiano, volto a esprimere la graduale ripresa della propria fisicità dopo la gravidanza. "Sto cercando di vivere a pieno quest'avventura incredibile, perché dicono che poi questi momenti mancheranno. Sono fortunata perché lo posso fare e questo non è scontato", aveva raccontato tempo fa la neomamma, al settimo cielo per una maternità tanto desiderata insieme al marito Matteo Giunta con cui - ha detto - sta riscoprendo "un nuovo livello di felicità". E le foto del battesimo della piccola ne sono la dimostrazione.