Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: i dettagli delle nozze, dagli invitati alla location

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. La campionessa e il suo allenatore, insieme da tre anni, coroneranno il loro legame con le nozze che si terranno a Venezia a fine agosto, alla presenza di quanti sono stati testimoni di un amore nato in sordina e tenuto lontano dal clamore mediatico fino all'estate scorsa. "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa" ha affermato la 33enne miranese al termine della sua quinta finale olimpica, ultima avventura chiusa con il settimo posto nei 200 stile libero che la consegna definitivamente alla storia come prima donna a nuotare in cinque finali dei Giochi. "E' stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro". Un futuro che oggi è presente, come raccontano entrambi nell'intervista al settimanale Chi che svela le emozioni dei preparativi del tanto atteso matrimonio.

"La decisione più giusta che abbiamo preso"

"Forse la decisione più giusta che abbiamo preso è stata proprio quella di dividere il percorso atletico da quello privato e personale. Io avevo avuto relazioni che anche da un punto di vista mediatico erano state importanti. Non il massimo. E poi nel nostro ambiente la storia con l'allenatore un po' destabilizza. Sì, all'inizio non lo sapeva proprio nessuno, correva veloce il 2018" ha detto Federica, allundendo evidentemente alla storia Filippo Magnini, oggi felicemente sposato con Giorgia Palmas, che di Matteo Giunta è cugino.

"Noi eravamo già affiatati come allenatore e atleta ed è subentrato questo amore forte, ma la nostra era già una quotidianità condivisa, per me è stato tutto naturale", ha aggiunto il futuro sposo conquistato dalla compagna che ha preso l'iniziativa: "Ho fatto io il primo passo e anche il secondo: il mio è stato un lavoro di fino, ci ho messo tanto a farlo smollare", ha ammesso lei. Però è stato poi lui, qualche mese fa a darle l'anello, al Danieli di Venezia: "Fortunatamente mi sposa, sposa questo povero ragazzo (beh, qualche video di ragazze che hanno detto di no me lo sono guardato, video dove lui è in ginocchio e lei se ne va)".

Gli invitati e la location

Il matrimonio, dunque: "Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160 persone. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta" ha poi svelato la futura sposa: "Con la Biennale hanno messo un'installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte...". E alla domanda sui figli: "Prima c'era la sua carriera, ora si apre un mondo", il commento di Matteo; "Lui non vede l'ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere" ha scherzato Federica.