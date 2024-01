Federica Pellegrini è diventata mamma: la prima foto dall'ospedale e il nome scelto

Federica Pellegrini è diventata mamma. Lei e il marito, Matteo Giunta, hanno condiviso la prima foto in tre su Instagram. Federica è distesa sul letto con in braccio la piccola mentre Matteo, che ha scattato il selfie, si trova al loro fianco. Matilde, questo il nome scelto per la bimba, la loro prima figlia.

"Due giorni complicati, finalmente sei arrivata", hanno scritto sui social sottolineando che il parto dev'essere stato lungo. La piccola è nata alle 6.51 del 3 gennaio 2024. "Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore", si legge ancora nel post.

La storia d'amore tra Matteo e Federica

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati il 28 agosto 2022. La loro relazione, che già da tempo li univa, era stata comunicata solo nel 2021 al termine della quinta finale olimpica di Pellegrini: ultima avventura chiusa con il settimo posto nei 200 stile libero (che l'ha consegnata definitivamente alla storia come prima donna a nuotare in cinque finali dei Giochi). "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa", aveva dichiarato su Giunta la futura mamma due anni fa.

Un amore tenuto segreto sia per privacy sia per carriera, di Pellegrini come atleta e Giunta come allenatore, ma che ora i due mostrano felici sui social. Ospite di Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante ha raccontato com'è riuscita a conquistare suo marito. "Io uscivo da una storia importante di tanti anni (quella con Filippo Magnini iniziata nel 2013 e conclusa nel 2017), non avevo mai visto Matteo sotto quell'ottica e da quel momento ho iniziato invece a guardarlo con un altro occhio. E di fatto per la prima volta mi sono lanciata nel vuoto perché lui invece me l'ha fatta sudare eh!", ha raccontato Pellegrini. "Lui era professionale, voleva tenere il distacco perché sapendo come va nel nostro mondo, tra chiacchiericci e quant'altro, voleva evitare assolutamente di sporcarsi la sua immagine da allenatore in una cosa in cui non credeva al cento per cento, si vede che quando ha capito che era una cosa importante ha cambiato idea", ha aggiunto l'ex nuotatrice ricordando un passato ormai lontano.