Federica Pellegrini mostra la pancia (ancora gonfia) dopo il parto: "Grazie per questo scatto di normalità"

Federica Pellegrini ha mostrato il suo fisico a quattro mesi dal parto senza avere paura di far vedere (anche) le imperfezioni. Una decisione coraggiosa quella della campionessa di nuoto che ha deciso di non photoshoppare o nascondere le conseguenze che la gravidanza ha avuto sul suo fisico facendo vedere a tutti anche il "brutto" del mettere al mondo un bambino e cioè portarne addosso i segni come una pancia gonfia, la diastasi addominale e un po' di kg in più rispetto al solito.

Un argomento, questo, molto delicato per le neo-mamme che tendono a mostrarsi sempre nel migliore dei modi e a nascondere quegli inestetismi post parto che, vuoi o non vuoi, ci sono per tutte. Ma la Divina ha deciso di rompere un tabù e dare alle donne un esempio di coraggio e "normalità" facendosi vedere in bikini con la pancia ancora gonfia a diversi mesi dalla nascita della sua bimba Matilde, avuta insieme al marito ed ex allenatore Matteo Giunta e ha fatto tutto questo con grande fierezza.

Un messaggio di body positivity per tutte le "donne normali"

Quello di Federica Pellegrini, con la pubblicazione su Instagram del suo corpo post gravidanza è stato un forte messaggio di body positivity lanciato a tutte le donne che, come lei, hanno dovuto fare i conti con questi cambiamenti fisici provocati dal parto e che è giusto normalizzare, soprattutto in un mondo che si basa sulle apparenze come quello di oggi.

Così, questo semplice scatto di una neo-mamma con la diastasi addominale è diventato un modo per far sentire tutte le donne un po' più sicure di sé con i loro difetti fisici e un po' meno sole nel dover affrontare i giudizi di chi, invece, torna con la pancia piatta dopo solo un mese dal parto. E la risposta a questo messaggio di Federica Pellegrini da parte del pubblico femminile, infatti, è stata fortissima.

"Grazie per aver mostrato questo scatto di normalità" ha commentato qualcuno sotto il suo post, "Grazie da tutte le mamme che purtroppo dopo il parto non si sentono più belle", è il messaggio di un'altra donna e c'è chi ha ammesso di essersi sentita "meglio con se stessa" solo grazie a questo post onesto e vero dell'ex nuotatrice.

Un gesto coraggioso quanto forte, quello di Federica, che è riuscito a entrare nel cuore di tutte le donne e i social, quando usati per fare del bene, sono un mezzo potentissimo.