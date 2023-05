Federica Pellegrini, “Panico da ritiro nei primi mesi, ora ho la fortuna di gestire il mio tempo”

“Il panico da ritiro c’è stato nei primi mesi, quando hai fatto per 20 anni quella cosa e sei stata molto brava a farla, quando poi finisce devi settare te stessa su altri obiettivi e su altre cose da fare. Anche da questo punto di vista sono contenta perché non ho avuto un colpo di frusta drammatico, come purtroppo tanti atleti hanno”.

Federica Pellegrini racconta così la sua nuova vita dopo il ritiro, da quando ha lasciato il nuoto dopo essere stata la più grande nuotatrice italiana di sempre. “La fortuna più grande per me è che riesco a gestirmi il mio tempo. Prendermi due o tre giorni ogni tanto penso sia la fortuna più grande dopo aver smesso di nuotare”, dice, ricordando i tempi in cui non sapeva cosa fosse un weekend lungo, finendo gli allenamenti il sabato mattina a mezzogiorno per ricominciarli il lunedì mattina alle 8.

In questo fine settimana è a Torino per presentare la nuova collaborazione con Caffè Vergnano, Charity Women in Coffee. L’obiettivo è quello di fornire alle donne e alle loro famiglie, in Honduras, attraverso una raccolta fondi iniziata nel 2021 e ancora in corso, nuovi strumenti utili alla crescita professionale attraverso l’installazione nella biblioteca di un bar, di nuove attrezzature e di un’Accademia per la formazione.

"Stiamo vivendo una rivoluzione femminile importante. La voce delle donne sta diventando sempre più forte e impattante. Il mio sogno è che questa voce diventi ancora più concreta e credibile", ha detto Pellegrini che, però, ha evidenziato anche come “La strada per la parità di genere è ancora molto lunga”, riferendosi anche a come è stato raccontato il triangolo amoroso con Luca Marin e Filippo Magnini di cui si parlò molto ai Mondiali di Shangai del 2011. “Molte agenzie giornalistiche hanno voluto riprendere un passaggio del libro, fino allo sfinimento, estrapolandolo dal contesto, come del resto mi aspettavo che sarebbe accaduto”, ha dichiarato.

Federica Pellegrini, 26 medaglie d’oro, 11 record del mondo e 3 podi olimpici, è a Torino anche per presentare al Salone del Libro “Oro”, la sua biografia, scritta con Elena Stancanelli per La nave di Teseo, dove, dopo anni in cui è stata raccontata da articoli di altri, ha deciso di raccontarsi in prima persona. Dalle luci della ribalta, avute sin da giovanissima, dopo l'argento conquistato a 16 anni ad Atene, gli anni difficili in cui ha sofferto per la bulimia, i consigli del suo allenatore Alberto Castagnetti, fondamentale per la sua vita e per la sua carriera.

Non mancano anche le rivelazioni sulle relazioni con Luca Marin e Filippo Magnini. Federica Pellegrini a fine agosto del 2022 si è sposata a Venezia con Matteo Giunta, il suo ex allenatore. I due recentemente hanno partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, arrivando secondi. La Divina, che ha già numerose esperienze in televisione, non ha escluso di considerare nuovi progetti in futuro e ha annunciato che a settembre lancerà un’Academy del nuoto con il marito.