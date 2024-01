Federica Pellegrini mamma, le foto della prima uscita con la piccola Matilde: "Un po' d'aria"

Federica Pellegrini è diventata mamma da pochissimo. Lo scorso 3 gennaio 2024, infatti, è nata la piccola Matilde, la prima figlia della campionessa di nuoto avuta insieme al suo fidanzato ed ex allenatore Matteo Giunta. Una gravidanza molto voluta e tanto attesa che, finalmente, a inizio 2024, ha regalato alla Divina la gioia più grande, quella di essere mamma. Ma come sta vivendo, Federica, questi primi giorni di maternità? Si sa, una gravidanza svolgolge la vita e le proprie abitudini, porta gioia ma anche molte responsabilità e i primi giorni da genitori sono tutt'altro che facili.

Tra pianti, poppate, notti insonni e giornate chiusi in casa, lo stress può arrivare facilmente, ancora di più per un'ex atleta di uno sport individuale come il nuoto, dove ciò che conta sei tu e la tua performance. Ma ora Federica è alle prese con una nuova fase della sua vita dove dovrà pensare non più solo ai suoi risultati ma a crescere sua figlia insieme al suo compagno Matteo, di cui è innamoratissima. E dopo dieci giorni dal parto, la campionessa dei 200 stile, è riuscita per la prima volta a uscire di casa e a prendersi quella boccata d'aria fresca di cui tutte le neomamme hanno bisogno.

A farcelo sapere è stata proprio lei, Federica, con un post sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato un paio di scatti che la vedono all'aria aperta insieme a Matteo Giunta e alla carrozzina con la piccola Matilde. Una prima passeggiata sotto il sole per questa neofamiglia meravigliosa. Ma a far preoccupare un po' i fan di Federica è stata la descrizione della foto: "Un po' d'aria" che lascia intendere quanto Federica, avesse bisogno di uscire di casa dopo giorni intensi vissuti a cercare di capire come essere un buon genitore.

Ma Federica è abituata a grandi imprese, alla tensione di gare importantissime quindi, siamo sicuri, che affronterà questa nuova avventura al massimo, come solo lei sa fare.