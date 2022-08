Federica Pellegrini, l'ultima prova abito prima del matrimonio

Fervono gli ultimi preparativi per il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La data del 27 agosto è stata appena smentita dalla futura sposa, che però ha fatto sapere che manca comunque poco al fatidico "sì", facendo insinuare un depistaggio. La coppia è molto riservata e vorrebbe viversi quel giorno lontano da flash e occhi indiscreti, anche se dal profilo Instagram della Divina è evidente che le nozze sono proprio dietro l'angolo.

Nell'ultimo post Federica Pellegrini fa sapere di essere diretta all'ultima prova dell'abito, che di solito si fa una settimana prima. Da sola in macchina verso l'atelier, scrive: "Traveling for the last dress fitting (viaggiando verso l'ultima prova abito, ndr). Scusate la serietà ma sono le 7 del mattino e non c'è un caxx da ridere".

Federica Pellegrini si 'tradisce' anche nelle storie. In vacanza al Lido di Jesolo con i genitori e il futuro sposo, condivide un video in cui il papà sta per aprire una magnum di spumante: "Non cominciare a piangere adesso. Come va papi questo avvicinamento?". Nell'aria il profumo di fiori d'arancio è innegabile e sembra ufficialmente iniziato il conto alla rovescia.

Il post di Federica Pellegrini su Instagram

L'abito di Federica Pellegrini

E' ovviamente top secret l'abito della sposa, ma considerando l'amicizia che la lega a Giorgio Armani sarà molto probabilmente proprio lui a vestirla il giorno più importante della sua vita. Anche sugli altri dettagli del matrimonio si sa molto poco: da alcune indiscrezioni la cerimonia religiosa si dovrebbe tenere nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, mentre il ricevimento si svolgerà in un resort fuori città.