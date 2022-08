Federica Pellegrini e Matteo Giunta, matrimonio rimandato: è mistero sulla data

Manca davvero poco al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Poco, ma non è dato sapere con certezza quanto, dal momento che la presunta data del 27 agosto è stata decisamente smentita dalla stessa campionessa. "Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla" ha affermato Federica in una recente intervista dove di nozze si è parlato, ma non al punto tale da svelare con esattezza il giorno del fatidico sì.

Pellegrini - Giunta, i dettagli delle nozze sono top secret

Ma come mai era spuntata la data di sabato 27 agosto? Probabilmente l'indicazione è stata dedotta dalle indicazioni della ex nuotatrice durante il dialogo con Silvia Toffanin a Verissimo: "Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d'origine, Venezia. Non pensavo che l'organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l'ora che succeda vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme" aveva dichiarato allora la futura sposa. Per il momento, però, resta ancora tutto molto riservato. La data, ma non solo: "L'abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale. Preferiamo non dire nulla ora", ha aggiunto Federica che per l'organizzazione del giorno più importante della sua vita si è affidata al wedding planner Enzo Miccio.