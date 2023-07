Federica Pellegrini incinta, la madre Cinzia è al settimo cielo: le sue rivelazioni

Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi è una giornata di grandi annunci. Dopo che la notizia della gravidanza era stata anticipata da Dagospia, e poi dalle foto del settimanale Chi, la coppia si è vista costretta a confermare la notizia (lo hanno fatto pubblicando un video su Instagram).

Ad aggiungere altri dettagli ci ha pensato la madre di Pellegrini, Cinzia Lionello, che a Oggi ha rilasciato un'intervista in cui svela che la coppia sta aspettando una bimba. "È in arrivo una bambina. Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più", ha poi aggiunto Lionello.

Stando a quanto raccontato dalla futura nonna Federica "ha superato da poco i tre mesi", ma oltre a questo non ha riferito altro: "Meglio non dire altro per adesso", ha spiegato. Però poi si è lasciata sfuggire che la notizia i futuri genitori ancora non la volevano dare: "Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio". "Sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”, ha aggiunto infine Cinzia.