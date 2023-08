Federica Pellegrini svela il sesso del bebè

Maschietto o femminuccia per Federica Pellegrini? Il dubbio sembra ormai sciolto. La campionessa di nuoto, infatti, ha rivelato oggi stesso, nel giorno del suo compleanno, il sesso del bebè che aspetta con suo marito Matteo Giunta. Lo si era già intuito da alcune sue dichiarazioni e dei suoi genitori dove ci si riferiva al bambino con l'articolo e la vocale finale che ne lasciava capire il sesso, ma la conferma vera e propria è arrivata solo oggi e ce l'ha data proprio Federica. Come? Con un indizio social che non lascia spazio a fraintendimenti.

In occasione del suo 35esimo compleanno, la "divina", incinta da qualche mese, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di un mazzo di rose regalatole da suo marito ed ex allenatore Matteo Giunta e tra queste rose rosse salta subito all'occhio una di un colore diverso, il colore che indica il sesso del bambino che ha in grembo: il rosa.

Ebbene sì, Federica Pellegrini avrà una femminuccia. "35...con un pizzico di rosa" scrive Federica sotto la foto in questione e le parole della nuotatrice sono più chiare che mai, è in arrivo una bambina. In tantissimi, infatti, hanno notato l'originale gender reveal di Federica e hanno commentato il suo post con parole d'affetto nei suoi confronti, primo tra tutti suo marito Matteo.

Sembra proprio che la campionessa dei 200 stile, sia al settimo cielo e stia vivendo questo grande cambiamento della maternità nel migliore dei modi. E anche se qualche settimana fa il suo record del mondo le è stato portato via dopo 14 anni, c'è qualcosa di più importante ora a cui pensare, qualcosa che le cambierà la vita per sempre, un po' come ha fatto il nuoto, il diventare mamma e ora come ora, Federica, a buon ragione, sembra avere in testa solo questo.