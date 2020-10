Federica Pellegrini, test a cuore e polmoni superati

La nuotatrice si è sottoposta ai controlli medici dopo il coronavirus ed è idonea a tornare in acqua

Arrivato l'esito negativo del tampone del coronavirus, per Federica Pellegrini è arrivato il tempo delle visite mediche per riprendere l'attività. Test a cuore e polmoni per valutare le sue condizioni fisiche, provate dal virus nei giorni scorsi, superati.

Federica Pellegrin, bene le visite dopo il covid: "Siamo idonee"

La nuotatrice lo ha subito condiviso su Instagram con i suoi follower: "Tutte le visite di controllo per riavere l'idoneità sportiva fatte. Grazie veramente di cuore al Dott. Angheben, Dott Filippini, Dott.ssa Meneghello, tutte le infermiere e la medicina dello sport dell Ospedale Sacro Cuore di Negrar e il Centro Polifunzionale Don Calabria per la vostra velocità e gentilezza! Siamo idonee! Oggi finalmente si torna in acqua con nuovi obbiettivi".

Federica Pellegrini è dunque pronta a tornare in acqua e si gode i primi scampoli di libertà dopo due settimane di quarantena. Dopo la visita, infatti, se la canta in macchina con suo fratello Alessandro - come fa vedere nelle sue ig stories - pensando con entusiasmo già alla prossima gara.