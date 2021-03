Federico Fashion Style vittima di un atto vandalico in Sardegna: "La gente è cattiva"

Atto vandalico ai danni di Federico Fashion Style che in questi giorni si trova in Sardegna, a Cagliari precisamente, per una tournée annunciata il 16 marzo scorso, quando l’isola era l’unica regione in zona bianca dove i parrucchieri potevano essere aperti.

Poche ore fa il noto hairstylist ha scoperto il danno alla sua auto e si è sfogato su Instagram: "Mi hanno distrutto la macchina, me l'hanno graffiata”, ha affermato mostrando il parafanghi dell’auto: “Io comunque continuo il mio tour, non mi abbatto e voi (rivolto agli autori del raid, ndr) rimarrete dei poveri illusi perché tanto io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all'odio. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un imprenditore. La gente è cattiva”.

Il tour di Federico Fashion Style era stato contestato da molti, soprattutto sui social. “È uno schifo. E lo dico da cliente, non da professionista – aveva scritto qualcuno - È un atto davvero offensivo, che egoismo" e ancora: "Abbi rispetto per i nostri parrucchieri". Pronta la sua risposta: "State tranquilli, chi arriva dalla zona rossa come me deve fare il tampone e iscriversi al portale della Sardegna. Io farò il tampone il giorno prima di partire. State assolutamente tranquille".

Federico Fashion Style era salito alla ribalta delle cronache dopo il suo ultimo viaggio in Sardegna, dove era andato in vacanza l'estate scorsa: quando era rientrato a Roma era risultato positivo al Covid.