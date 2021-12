Com'era a 18 anni Federico Fashion Style: con i capelli color platino e nel pubblico di Amici

Grazie ai social si possono fare scoperte interessanti, grazie al profilo Instagram AmiciStory_ si può intravedere nel pubblico un ragazzo che sarebbe diventato un guru dell'hair styling: Federico Fashion Style. Federico Lauri era andato a fare il tifo per la squadra blu durante una delle puntate del Serale di Amici. Con i capelli ritti e ossigenati nei video lo vediamo mentre urla e si agita per fare il tifo durante una lite fra la ballerina Agata Reale ed il cantante Federico Angelucci.

Nelle foto e nel video Federico aveva da poco 18 anni, a riconoscerlo è stato il sito Biccy, e oggi è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, ha i suoi programmi su Real Time e in molti lo scelgono per cambiare look.

Federico Fashion Style e la sessualità

Come un boomerang torna nella vita dell'imprenditore la questione "ma è gay o non lo è" e Federico sempre con molta pacatezza risponde affermando di essere un eterosessuale che ama le paillettes. La questione è uscita anche a Ballando con le stelle e anche in questa occasione Federico ha parlato con calma della sua vita:

“Ho iniziato ad indossare le paillettes a circa 13 anni. Il mio essere è stato così da subito. Il mio motto è ‘se passi e nessuno ti guarda è una banalità’, io voglio essere guardato. Ovvio che quando sei così particolare sei soggetto a dei giudizi, ma a me non importa nulla. Però io non fingo di essere un personaggio, sono così. Sono salito sul treno così come sono adesso e la gente mi ferma. Io sono etero e non ho nessuna cosa da nascondere”.

Con la sua compagna, Letizia, Lauri ha anche una figlia e in un'intervista al Fatto Quotidiano ha spiegato che coppia ha dovuto ricorrere alla fecondazione assistitva dopo anni di tentativi: "Non è stato facile. Siamo andati avanti e poi nel 2017 è arrivata. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla". Parlarne pubblicamente è anche un modo per dare speranza ad altre coppie che si trovano nella stessa situazione: "Mai perdere la speranza - continua Lauri - Siamo nel 2021, ci sono tante terapie per avere un figlio. Bisogna avere tanta forza e affrontare, in due, qualsiasi difficoltà".