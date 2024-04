Federico Fashion Style lancia un appello alla ex compagna: lo sfogo a Verissimo

Qualche giorno fa Federico Lauri conosciuto come Federico Fashion Style ha denunciato sui social l'aggressione omofoba subita durante un viaggio in treno tra Milano e Napoli. Oggi, sabato 27 aprile, il parrucchiere dei vip è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare i dettagli dell'accaduto, ma anche per fare un punto sulla delicata situazione famigliare vissuta dopo la separazione dalla ex compagna Letizia Porcu.

"Sono stati giorni difficili, oltre al dolore fisico mi sono sentito umiliato. Non lo meritavo" ha esordito Lauri ripercorrendo la dinamica del violento episodio nato quando un passeggero ha iniziato a filmarlo per poi offenderlo pesantemente e alzargli le mani: "Mi ha dato un cazzotto in faccia davanti a tutti, mi ha sbattuto davanti al vetro. Mi girava la testa, mi usciva il sangue dal naso. Si è giustificato dicendo che stavo inveendo con il capotreno". Federico ha poi rivelato che non è questa la prima volta che si è sentito insultare e che è capitato con una persona nota di cui al momento non intende rivelare il nome: "Ho subito queste parole anche da persone molto vicine a me che non ti posso dire, che ho denunciato. Non è il momento di dirtela, ma è una persona che conosciamo", ha accennato a Silvia Toffanin.

Poi l'hairstylist ha parlato del suo coming out avvenuto proprio nel salotto di Verissimo circa un anno fa e del burrascoso rapporto con la ex compagna Letizia Porcu che gli concede di vedere sua figlia solo in precisissimi momenti. "Non va bene", ha ammesso: "Ho la sveglia per chiamare la bambina alle 8 di mattina e alle 8 di sera. È assurdo. Ho lasciato la mia casa perché è stata assegnata a mia figlia, ma lei (la sua ex, ndr) dice che la casa non è agibile ed è chiusa da due anni". E ancora: "Ho subito cose brutte, non mi aspettavo di essere trattato così solo per un fine di soldi" ha proseguito Federico certo che i papà siano meno agevolati delle mamme in riferimento ai rapporti con i figli: "Soffro tanto. Sono un bravo papà, se Sophie viene con me a Napoli non c'è nulla di male. La vedo solo due weekend al mese e tre pomeriggi, quattro ore prima di cena". Infine l'appello alla madre di sua figlia: "Voglio dire a Letizia che sa quanto bene le voglio e le ho voltuo. La guerra non serve, è per il bene di mia figlia". Se ha mai pensato di rifarsi una vita? "Non è il momento, penso solo a Sophie", ha concluso.

Di seguito l'intervista integrale di Federico Fashion Style a Verissimo