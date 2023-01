Federico Fashion Style, l'ex compagna spiffera tutto al ristorante: "Stendiamo un velo pietoso"

Tana per Letizia Porcu da Giano Bistrot, noto ristorante di Roma, a meno di 24 ore dal coming out di Federico Fashion Style. L'ex compagna dell'hairstylist è arrivata nel modaiolo locale - al quartiere Gianicolense - all'ora di pranzo, insieme al nuovo fidanzato Vincent Arena, raggiungendo altri amici tra cui Maria Monsè e Maria Tona. Proprio l'ex tronista di Uomini e Donne, che ha una clinica di bellezza dove Letizia si vede spesso (tanto da chiamare l'amica "la mia chirurga"), le ha espresso sostegno non appena l'ha vista. "Sempre dalla tua parte" le ha detto (come una nostra fonte, presente al pranzo vip, è riuscita a sentire nitidamente) riferendosi all'intervista a Verissimo dell'ex compagno, che sabato nel programma condotto da Silvia Toffanin l'ha più volte tirata in ballo, sostenendo di averle rivelato tutto tre anni fa e di averle provate tutte pur di mantenere con lei un buon rapporto.

"Stendiamo un velo pietoso su questo argomento" ha risposto Letizia all'amica, lasciando poi spazio a eloquenti espressioni del viso. Questa la reazione della 33enne, visibilmente infastidita nel ripensare alle dichiarazioni del giorno prima dell'ex compagno, padre della figlia Sophie. Federico Lauri - con cui ha avuto una storia lunga 17 anni - ha fatto sapere di essersi trovato costretto a fare coming out perché terze persone avrebbero rivelato cose molto riservate e poi ancora di aver avuto altre esperienze in questi tre anni ma solo dopo aver rivelato tutto alla madre di sua figlia, specificando: "Come le ha avute lei". E a proposito del nuovo compagno di Letizia, si è tolto un bel sassolino dalla scarpa spiegando come lei non si sia fatta problemi ad andare a prendere già insieme a lui la bambina a scuola, tanto da far chiacchierare diversi compagni di classe che le hanno chiesto perché avesse due papà.

Saranno state certe dichiarazioni, probabilmente, a far storcere il naso a Letizia Porcu, che pubblicamente non ha ancora commentato questa intricata vicenda familiare. L'ex compagna di Federico Fashion Style ha preferito tagliare corto alle domande dei curiosi e si è goduta la prima domenica di "verità". Rilassata e serena, purché non si parli dell'ex.

Il pranzo vip (e altri retroscena)

Al tavolo accanto avvistate anche Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Le due hanno stretto amicizia questa estate e da allora sono inseparabili. Ad unirle le macerie sentimentali che entrambe stavano raccogliendo, la conduttrice fresca di separazione da Simone Gianlorenzi, mentre la storica voce di Rds alle prese con lo scoop dell'amore esploso tra l'ex compagno Stefano Macchi ed Elisa D'Ospina. Archiviato ormai tutto, le due sembrano pronte a lasciarsi stupire da nuovi incontri. Ma questa è tutta un'altra storia...