Federico Fashion Style, party in grande stile per i sei anni della figlia, le foto e i vip presenti

Quando si tratta di organizzare una festa e c'è di mezzo Federico Fashion Style una cosa è certa, si faranno le cose in grande. Il parrucchiere di Anzio che di recente ha fatto coming out a Verissimo, ha voluto fare una festa "pazzesca" per i sei anni di sua figlia Sophie Maelle avuta dalla ex compagna Letizia. E da un tipo estroso e amante del lusso come lui non ci si poteva che aspettare un grande show fatto di scenografie da urlo, musica, divertimento e tantissimi ospiti tra cui anche vip, il tutto adornato con degli outfit a tema davvero originali.

Se per la piccola Sophie, infatti, Federico ha scelto un vestitino argento in tulle, per se stesso ha voluto esagerare con un completo nero ricoperto di tantissimi orsacchiotti di peluches che non è passato certo inosservato. E il tema della festa? Lilo & Stitch. I protagonisti del cartone animato, infatti, erano presenti ovunque, dalla torta, alle decorazioni fino ai gadget per i piccoli invitati alla festa di Sophie.

Un party che più che un compleanno di una bambina quello per i sei anni di Sophie che è sembrato quasi un matrimonio con tavoli, brindate, musica, animazione e tanti giochi da fare tra cui anche un mega scivolo gonfiabile per i bimbi. Federico Fashion Style ha voluto esagerare per regalare alla sua bimba, frutto di un amore ormai finito in mille pezzi, una giornata davvero memorabile e da lui non ci si poteva che aspettare questo.

"Sono già passati i 6 anni più belli della mia vita insieme a te - scrive Fashion Style alla sua bimba su Instagram -. Tu che mi hai reso felice, che mi hai insegnato ad amare, a sorridere. Sei la mia ragione di vita piccola mia! In questo giorno del tuo compleanno Papà ti augura di essere sempre felice e di sorridere sempre".

Così, tra tanto divertimento, una sala addobbata con i colori dell'azzurro e del rosa e qualche vip come Valeria Marini, tra le clienti più affezionate del salone di Federico che era presente al party, il parrucchiere ha sciolto il cuore della sua bimba e di tutti quelli che hanno visto quanto ci tenga al fatto che lei si senta amata da suo papà anche se la famiglia unita a cui era abituata ora non c'è più.