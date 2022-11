Federico Fashion Style, lo sfogo dopo l'addio alla ex: "Un giorno vi racconterò, rimarrete scioccati"

"Sapevo che prima o poi sarebbe successo. C'ho tenuto tantissimo alla nostra storia, ma le cose non andavano bene da un po'. È una donna speciale e rispetto la sua scelta": così Federico Fashion Style parlava a Verissimo della fine della sua relazione con Letizia Porcu, la mamma della figlia Sophie Maelle, dopo 17 anni. L'hairstylist dei vip aveva lasciato intendere che la decisione dell'addio era stata della donna e che i loro rapporti non fossero sereni anche per via di una diffida inviata per non meglio precisati motivi.

Il sospetto che i due si siano lasciati tutt'altro che serenamente è stato poi supportato dalle indiscrezioni social secondo cui la relazione sarebbe stata corredata da una serie di bugie che Letizia non era più disposta ad accettare. "I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente", raccontava Alessandro Rosica sulla pagina Instagram Investigatore Social sottolineando che i due avrebbero smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque.

Lo sfogo di Federico Fashion Style

Le ultime storie Instagram di Federico Fashion Style sembrano proprio confermare i pessimi rappporti tra lui e la ex compagna. Lungi dal fare nomi, l'ex hairstilist affida al social diverse dichiarazioni dove si accenna al passato, al presente arricchito dalla presenza dell'adorata figlia Sophie e a un futuro che potrebbe essere segnato da rivelazioni "scioccanti".

"Io e te nel letto è la cosa più bella che possa esistere" scrive evidentemente riferito alla figlia: "Non rimpiango nulla, perché non avrei te". Poi il riferimento al passato: "Ma se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità" si legge ancora, "Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!".