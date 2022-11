"Ma non eri disperato? Pagliaccio", Federico Fashion Style travolto dalle critiche per una foto

Federico Fashion Style finisce al centro di una bufera social dopo un post Instagram che i suoi fan non gli hanno proprio perdonato. Dopo la sua ospitata a Verissimo sabato scorso dove era finito in un mare di lacrime raccontando la fine del suo matrimonio, l'eccentrico parrucchiere di Anzio ha postato una serie di scatti che i suoi fan non hanno proprio apprezzato finendo con l'appellare Federico come "un pagliaccio". L'ex concorrente di Ballando con le Stelle, infatti, ha pubblicato diverse foto su Instagram dove appare allegro e sorridente mentre si diverte in una sala giochi scrivendo: "La vita è’ un gioco. Quando sei game over non c’è più niente da fare quindi divertiti!". Alla vista del post, però, in tantissimi hanno riversato sul parrucchiere una serie di feroci critiche arrivando perfino a definire Federico un "attore".

Il tutto è nato dal fatto che i fan della star dei capelli hanno trovato strano il fatto che Federico sia passato dalla disperazione più assoluta mostrata durante l'intervista a Verissimo all'allegria nel giro di pochissimo tempo il che ha fatto insospettire sull'effettiva onestà del parrucchiere sui suoi sentimenti nei confronti dell' ex moglie Letizia Porcu e del loro matrimonio giunto al termine.

"A Verissimo era super disperato, che pagliaccio", ha scritto un utente, "Una persona che non sa uscire dal personaggio, un bravissimo attore", ha commentato un'altra persona e c'è anche chi è arrivato a scrivere, ironicamente: "Un uomo distrutto dal dolore" o chi ancora ha fatto riferimento alle voci sulla presunta omosessualità di Federico Fashion Style: "Dai che resterete amiche".