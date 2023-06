Federico Fashion Style mostra il suo fisico prima e dopo: le foto

Un cambiamento importante e di cui Federico Fashion Style va particolarmente fiero. Il parrucchiere dei vip dopo aver lavorato nel suo salone di Anzio si è concesso un momento di relax in un salone di bellezza dove ha fatto una lampada abbronzante. In molti hanno notato dei cambiamenti importanti del suo corpo, in particolare dell'addome dove si possono notare anche un po' gli addominali.

Federico, leggendo così tanti messaggi alla storia in cui gli viene sottolineato come sia cambiato, ha deciso di ringraziare pubblicamente il medico chirurgo che si è occupato del suo addome. Il 30 agosto scorso il parrucchiere dei vip aveva comunicato ai suoi follower di essersi sottoposto a un intervento per "coronare il suo sogno". Quasi un anno dopo ha deciso di mostrare com'era prima, un confronto che lo riempie di gioia e orgoglio perché non poteva fare scelta migliore.

"Ragazzi mi state scrivendo 'madonna che fisico pazzesco'. Ci tengo a sprecare due parole in favore di Damiano (il chirurgo che lo ha operato) per l'addominoplastica che mi ha fatto, guardate che lavoro pazzesco - ha dichiarato in una storia Instagram Federico -. Vi faccio vedere com'ero e non mi vergogno perché moltissimi di voi sono come me. Il risultato è davvero incredibile. Adesso devo mettere un po' di massa muscolare, lo so, perché poi voi mi scrivete che sono troppo magro, troppo secco ora farò attività fisica ma ci tenevo a farvi vedere questo".