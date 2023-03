Che succede a Federico Fashion Style? "Magro da far impressione", le foto dall'Egitto

"Cosa ti è successo Federico?", in molti hanno commentato ponendosi questa domanda preoccupati per le condizioni di salute del parrucchiere delle vip che dopo la fine della relazione con Letizia Porcu è molto dimagrito e il successivo coming out. A nulla sono servite le sue storie mentre mangia e infatti alcuni follower hanno commentato la foto in mezzo al mare chiedendogli di mangiare di più perché è troppo magro.

E se alcuni si preoccupano altri invece non perdono l'occasione per attaccare l'hairstylist - che in questo momento si trova in Egitto, a Sharm El Sheik, in vacanza - esprimendo il loro giudizio personale sminuendolo e attaccandolo. C'è chi gli consiglia di fare attività fisica perché è troppo "molliccio", chi si permette di scrivere che somiglia ad "un mix tra una mummia del Cairo e un gambero alla piastra". Ma oltre ai personal trainer improvvisati e ai leoni da tastiera ci sono anche persone che invitano ad avere più rispetto e che chiedono di non commentare con cattiveria la forma fisica di Federico: "Incredibile la cattiveria della gente sotto questi commenti" e ancora "Ma perché commentate il corpo di una persona? Potete fare dei danni e non è per nulla costruttivo perché dietro ciò c'è una storia che ognuno di noi si porta".

Non è la prima volta che Federico si trova in questa situazione: molto spesso è giudicato per il suo abbigliamento, considerato troppo stravagante ma ha sempre rimandato al mittente le offese. Chissà se deciderà di rispondere anche in questa occasione.

Il video e la foto