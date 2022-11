Federico Fashion Style mostra quanto è dimagrito, poi l'accusa: "Sai dove può stare quel dito?"

"Guardati sempre alle spalle, non fidarti neanche della tua stessa ombra, le persone non smettono mai di sorprenderti!", questo ha scritto oggi Federico Lauri sul suo profilo Instagram. Sono settimane in cui il parrucchiere dei vip non sta bene. Dopo l'annuncio della separazione dalla madre di sua figlia, Letizia Porcu, Federico sta affrontando demoni interni e accuse. Spesso parla di commenti cattivi che riceve, ma oltre che a parlare di come sta e a lanciare frecciate - come quella appena riportata - non sta facendo nomi e cognomi e quindi in molti pensano che si stia riferendo all'ex compagna.

Federico Fashion Style nelle storie Instagram ha poi voluto mostrare quanto è dimagrito: ha mostrato quanto gli stiano larghi i pantaloni che era solito indossare e come commento alla grande perdita di peso ha scritto: "Ci vorrà tempo perché le ferite non si rimarginano così facilmente. Ma volere è potere". Altra storia molto provocatoria, e indirizzata a non si sa chi (forse a Porcu?), è quella che ha pubblicato questa mattina: "Sai quel dito dove può stare al calduccio a novembre mentre fuori piove? Siamo in orario protetto...".

Il parrucchiere ha poi aperto un box domande e in moltissimi hanno risposto. Un follower gli ha chiesto come stesse e lui ha confermato di stare male: "Assolutamente non bene, sono dimagrito tantissimo e anche il mio umore è cambiato! La vita purtroppo ti fa cadere a terra tante volte, io sono sicuro che mi rialzerò, ma tante cattiverie non le potrai mai dimenticare! La menzogna e la falsità sono le cose peggiori della vita". Un altro gli ha chiesto se fosse arrabbiato con qualcuno e lui ha risposto così: "Non serve dirlo chi lo sa, lo sa molto bene e sa anche il motivo. Basta fingere perbenismo Halloween è finito".

Dopo aver risposto ad alcune delle domande, che erano quasi tutte inerenti alla sua situazione privata, ha chiesto ai suoi follower di smettere, perché non ne voleva più parlarne e che avrebbe preferito parlare di lavoro e progetti del periodo natalizio.