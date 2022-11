Federico Fashion Style, dimagritissimo, in tv: "Letizia mi ha diffidato, tutta la verità sul nostro addio"

Nel video in alto Federico Lauri parla dell'addio a Letizia Porcu

Federico Lauri, non Federico Fashion Style. In queste vesti si racconta il parrucchiere più famoso dei vip all'indomani dell'addio a Letizia Porcu, la mamma della figlia Sophie Maelle, dopo 17 anni insieme. I due si erano conosciuti da ragazzini, oggi la rottura e la diffida da parte della donna. Ma lui se lo aspettava. "Sapevo che prima o poi sarebbe successo - dice il volto tv ed imprenditore - C'ho tenuto tantissimo alla nostra storia, ma le cose non andavano bene da un po'. E' una donna speciale e rispetto la sua scelta".

Al momento dell'ingresso in studio a Verissimo, Silvia Toffanin non può fare a meno di notare il dimagrimento del parrucchiere. "Mi spiace vederti così, sei dimagritissimo", dice la presentatrice. "Sono dimagrito perché non sto passando un momento facile", confessa subito lui. Un corpo che rispecchia il tormento vissuto in queste settimane dal 33enne. Insieme dal 2013, Federico e Letizia si erano conosciuti nel 2006 e nel 2017 hanno avuto la loro piccola tramite inseminazione artificiale, ma la crisi andava avanti da due anni e mezzo. "E' stata una scelta condivisa, ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram - sostiene Lauri, lasciando intendere di essere stato preso in contropiede dall'ex moglie - Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l'annuncio dell'addio su Instagram".

Insomma, i rapporti ad oggi non sono sereni. Tanto che lei lo ha diffidato. "Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c'è una diffida da parte sua - tiene a sottolineare - E non posso dire precisamente motivi della separazione. Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al uo fianco, perché non so vedermi accanto ad un'altra persona. E' stata colei che mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte".

In alto Letizia Porcu

Da quando era ancora un parrucchiere sconosciuto ad Anzio, cittadina romana, fino al successo televisivo con le trasmissioni "Il salone delle meraviglie" e "Ballando con le stelle", Lucrezia per Federico c'è sempre stata. Avevano 16 anni quando si sono conosciuti. "E' stato un rapporto importante, abbiamo voluto la bimba. L'ho amata alla follia e, anche se non andavamo più d'accordo, io ci tengo tantissimo - prosegue - Tengo ancora la fede di fidanzamento. Perché, anche se lei ha preso questa decisione, io la sento ancora vicina.

Le critiche sull'ambiguità sessuale

Ma è stato forse il successo a scalfire la relazione, oppure le critiche di ambiguità mosse a Federico (da più parti si è molto vociferato di un orientamento sessuale diverso da quello dichiarato, ndr)? E' la domanda di Toffanin a cui Federico risponde con un secco "no", "sebbene alcune persone abbiano detto cose forti", aggiunge.

"Viviamo ancora insieme, ma..."

La ex coppia convive ancora. "Ma stiamo cercando una nuova soluzione nella tutela di nostra figlia", precisa Lauri, senza riuscire a trattenere le lacrime. "Mi fa male pensare ad una vita senza di lei, pensare ai natali lontani. Un amore può finire ma non l'amore per i figli. Noi ce la stiamo mettendo tutta per non far respirare a nostra figlia momenti di tensione, nostra figlia che ancora disegna mamma e papà uniti da un cuore. Sono cresciuto col valore della famiglia e tutto questo mi fa male, non sto bene". Si chiude così l'intervista, con Toffanin che fa i migliori auguri a Lauri per riprendersi il prima possibile.

In basso Federico Fashion Style con la figlia Sophie Maelle