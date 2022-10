Federico Fashion Style e Letizia Porcu si separano: la nota

"Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide". Comincia così il post con cui Letizia Porcu, 33 anni, annuncia la separazione da Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, 33. La coppia ha una bambina, Sophie Maelle, nata nel 2017.

"Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia", prosegue ancora Letizia, che comunica l'addio attravero il suo profilo Instagram. Dal canto suo Federico, famoso per essere il parrucchiere dei vip, non ha commentato l'accaduto, limitandosi ad immortalarsi alle prese con la sua festa di compleanno organizzata nelle scorse ore. Insieme dal 2013, Federico e Letizia si erano conosciuti nel 2006. La bambina è nata cinque anni fa tramite inseminazione artificiale.

La dedica di Federico alla bambina

Balza agli occhi come, mentre Letizia si affretta ad annunciare la rottura dal compagno, lui si inquadra sui social alle prese con balli scatenati durante il party. Serata durante la quale era presente solo Sophie e non la mamma, almeno stando alle immagini disponibili. "Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre", scrive Federico alla bambina.

Da anni Letizia si batteva in difesa del compagno, nei confronti del quale imperversavano pettegolezzi circa un orientamento sessuale diverso da quello dichiarato. Nei mesi corsi, Federico commentava così la decisione di non sposare la sua metà: "Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto".