Federico Fashion Style, la ex presenta il nuovo compagno e lui replica via social: la dura frecciata (con foto)

Sono passati diversi mesi da quando Federico Lauri, conosciuto dal mondo social e televisivo come Federico Fashion Style, e Letizia Porcu, madre della figlia Sophie Maelle, si sono lasciati dopo 17 anni. Alla luce delle dichiarazioni e delle frecciate pungenti lanciate attraverso i social, l'addio tra i due non pare proprio aver lasciato le basi per un rapporto cordiale che adesso sembra decisamente inasprito per la decisione della donna di presentare il suo nuovo fidanzato.

La ex di Federico Fashion Style si è fidanzata: la reazione

Un selfie di coppia e due mani intrecciate con la didascalia "Tu" hanno confermato la nuova relazione sentimentale di Letizia Porcu, su cui da qualche tempo erano circolate indiscrezioni. Il tag presenta il fidanzato Vincent Arena, deejay e produttore musicale che ha lavorato anche con la Marvel e la Disney e ultimamente in I See You, il nuovo singolo di Alessandro Basciano e Ginevra Lamborghini. Nessun'altra dichiarazione in merito alla relazione, che comunque è confermata anche dall'account Instagram dell'uomo seguito da 133mila follower che alla loro foto ha dedicato la didascalia "Arrivi tu".

E Federico Fashion Style? Qual è stata la reazione dell'hair stylist che non ha mai nascosto un certo risentimento per la sua ex? Al momento è stata solo una foto a immortalare il simbolo della sua attuale priorità, ovvero la figlia adorata Sophie. "Invece... Noi" si legge sulle mani sue e della bimba intrecciate proprio come quelle di Letizia con il suo compagno, scelta che non pare per nulla casuale. Facile immaginare che ci saranno sviluppi ulteriori: "A volte nella vita ti accorgi di chi hai accanto e di chi ti usa per i suoi scopi. Però la vita non è fatta per le maschere, bisogna non nascondersi e affrontare tutto come faccio io" ha detto di recente promettendo la sua verità, "Vi svelerò tutto, ma proprio tutto, perché voglio essere trasparente. E poi raccontare la verità sono sicuro che premia. Per me questo 2023 sarà come un anno di rinascita".