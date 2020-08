Coronavirus, polemica su Federico Fashion Style: "Io partito dalla Sardegna con febbre, ma nessuno me l'ha misurata"

"Sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre, al ritorno. Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura. Soprattutto al ritorno. Si diceva che avrebbero fatto i tamponi, che avrebbero controllato la temperatura, ma la mattina a Civitavecchia non ci ha controllato nessuno". E' polemica sulle dichiarazioni rilasciate da Federico Fashion Style, positivo al coronavirus dopo un viaggio in Sardegna. Il parrucchiere dei vip ha così parlato durante un lungo collegamento con Agorà su Rai Tre, con l'intenzione di denunciare le scarse misure di controllo.

"Avevo già febbre alla partenza dalla Sardegna, mai in discoteca"

“Non mi sentivo bene", ha aggiunto Federico Lauri, questo il vero nome, famoso per lo sho 'Il Salone delle Meraviglie' su Real Time. "Avevo già un po’ di febbre, ma il sierologico era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. Ora sono chiuso in casa, non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”.

Lauri ha precisato di non aver frequentato discoteche durante la sua permanenza sull'isola. "Non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni".

Selvaggia Lucarelli: "Diseducativo"

A scagliarsi contro Federico è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, che lo ha accusato di aver messo in atto un comportamento "diseducativo". Parole a cui Lauri ha replicato su Instagram: "Alcuni giornalisti sono famelici di riempire una storia su Instagram".

Il video del controllo medico su Instagram

E' invece di oggi un video pubblicato su Instagram in cui il volto televisivo si immortala insieme ad alcuni infermieri bardati con tuta anti-covid che lo hanno raggiunto a casa per monitorare le sue condizioni di salute. "Gli angeli custodi! Che gran lavoro che fanno questi medici e infermieri! Piano piano tutto si supera...ci vuole molta pazienza e molta forza di volontà io ce la sto mettendo tutta! Un consiglio per chi sta come me bisogna sempre avere il sorriso anche quando si ha paura e non ci si sente molto bene perché il sorriso e’ la migliore cura!". Sempre sul suo profilo ufficiale Lauri, che oggi si trova in isolamento, ha documentato con alcuni video la sanificazione in corso nei suoi locali.

Lauri ha annunciato di aver contratto il covid lunedì, spiegando di stare bene ma di essere vittima di sintomi leggeri. "Ho la febbre, ho dei sintomi strani come la spossatezza, mi gira tanto la testa e non mi sento tanto bene. Non sto bene quindi. Sono qui a casa in isolamento assoluto e ci tenevo a dirvelo".