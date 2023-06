Federico Fashion Style non parla con la figlia da ore e torna dai carabinieri, poi l'accusa alla ex

"Scusate la mia assenza di ieri, ma a tempo dovuto vi racconterò tutto", con queste poche parole Federico Fashion Style ha commentato le tre storie Instagram che aveva condiviso ieri, 1 giugno. Federico da mesi racconta sui social il momento difficile che sta vivendo tra lo stress per il lavoro e la battaglia con l'ex compagna, Letizia Porcu, per la figlia Sophie.

Dal momento in cui i due hanno annunciato la separazione sono iniziati i problemi e spesso Federico ha lamentato l'impossibilità di entrare in contatto telefonico e di vedere la figlia, tutto per colpa di Porcu. Ieri, 1 giugno, nuovi indizi hanno aggiunto altri tasselli al racconto di questa vicenda familiare.

Prima la frase "Non ce la faccio più" scritta in rosso su uno sfondo nero, poi la foto di un disegno della figlia che Federico ha trovato nel portafogli mentre cercava la carta d'identità. Il tutto è successo mentre era in Questura, dai carabinieri. Allo scatto ha aggiunto parole dolcissime per la figlia e una frase che non può non essere indirizzata all'ex: "Casualmente dal mio portafoglio prendendo il documento ho trovato te. Sei in ogni parte di me piccola Sophie, anche se oggi non ti ho sentita dalle 17. Un dolore immenso che spero nessuno di voi possa provare. Purtroppo alla cattiveria non c'è rimedio! Solo aspettare e sperare che tutto il male che ricevo si possa quadruplicare a chi lo dà". A completare il quadro la foto di un plico di documenti, posizionati sopra a una delle scrivanie della Questura di Anzio, con il commento: "E va bè. Tempo al tempo".

Infine l'ultima e più pungente frecciata a Letizia Porcu, una foto in cui Federico è abbracciato a sua madre e la frase: "Solo un abbraccio della mamma di fa superare tanto dolore. Chi ha una mamma vera ha un tesoro". Parole scelte accuratamente che celano un'accusa non proprio velata alla sua ex, lasciando quindi intendere che non sia una "vera mamma" per il modo in cui si sta comportando nei suoi confronti.

L'ultima volta che il parrucchiere dei vip ha raccontato di essere stato dai carabinieri era il 10 aprile, anche in quell'occasione non era riuscito a vedere la figlia perché, nonostante fosse d'accordo con la madre, nessuna delle due era in casa.