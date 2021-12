Federico Fashion Style: "Mia figlia è nata grazie alla fecondazione assistita"

E' un papà orgoglioso Federico Lauri - alias Federico Fashion Style - che ha lottato per la figlia ancora prima della sua nascita. L'hair stylist dei vip, nel cast dell'edizione in corso di Ballando con le stelle, in un'intervista al Fatto Quotidiano ha parlato delle difficoltà vissute con la moglie Letizia, al quale è legato da quando entrambi avevano 17 anni, per diventare genitori.

Dopo anni di tentativi, hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita: "Non è stato facile - rivela Federico - Siamo andati avanti e poi nel 2017 è arrivata. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla". Parlarne pubblicamente è anche un modo per dare speranza ad altre coppie che si trovano nella stessa situazione: "Mai perdere la speranza - continua Lauri - Siamo nel 2021, ci sono tante terapie per avere un figlio. Bisogna avere tanta forza e affrontare, in due, qualsiasi difficoltà".

Il supporto reciproco, tra lui e la moglie, è stato fondamentale. Insieme da 15 anni, il segreto del loro legame e il profondo rispetto e la fiducia: "Mi ha lasciato tanto spazio - racconta ancora l'hair stylist - Ci sono famiglie che vanno al parco alla domenica, io invece sono a lavorare, a fare i conti della settimana. Lei ha capito subito chi io fossi, l'importanza del mio lavoro e il fatto che lo faccio anche per loro. Mi ha aiutato tantissimo in molti momenti difficili. E' stata ed è molto comprensiva". Federico torna anche sulle insinuazioni sul suo orientamento sessuale: "Le persone devono per forza etichettarti e per la gente indossare paillettes equivale ad un orientamento sessuale. Mi sono rassegnato perché ho capito che la gente non la puoi cambiare. Io però vado avanti per la mia strada: se una cosa mi dà sicurezza, fosse anche un abito, non mi ferma nessuno". Il suo essere così speciale lo ha capito da un pezzo anche sua figlia Sophie: "A soli 4 anni ha già capito perché papà è così 'scintillante', mentre gli altri papà si vestono in abiti blu. Il suo colore preferito è il fucsia e il mio è oro. Secondo me, quando sarà più grande sui look sarà peggio di me. Già ora se non è ordinata con il look non esce".