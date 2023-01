Federico Fashion Style: "Sono omosessuale. La mia ex compagna lo sapeva da tre anni"

(L'intervista integrale di Federico Fashion Style)

Federico Fashion Style ha fatto coming out a Verissimo. Dopo le tante indiscrezioni sulla rivelazione del suo orientamento sessuale, effettivamente l'hairstylist dei vip ha raccontato a Silvia Toffanin di essere omosessuale. L'intervista arriva a ridosso delle ultime vicende personali con la separazione burrascosa dalla compagna Letizia Porcu madre della figlia Sophie. Federico ha raccontato che Letizia era a conoscenza di tutto e che, per tre anni, ha fatto in modo che la loro relazione proseguisse.

"Sono sereno, alcune ferite saranno incancellabili, ma bisogna tornare a sorridere e io lo sto facendo" ha esordito parlando con Silvia Toffanin e partendo dalla relazione con la sua ex. "La storia mia e di Letizia è stata lunga 17 anni. Tre anni fa le ho detto di provare per lei un bene immisurabile, ma che non potevo darle ciò che desiderava. Quando pensavo di dirle "voglio sposarti" avevo un nodo alla gola... Per 14 anni siamo stati insieme e come tutte le coppie avevamo una relazione sessuale attiva come tutte". Poi la realizzazione di non poter più mentire, a se stesso e agli altri. "Una persona nasce in un modo e non può morire in altro" ha affermato: "Con lei ho parlato a cuore aperto, le ho detto tutto in lacrime. Ora sento di dover dire la verità che lei sapeva. Tre anni fa le ho detto che credo di amare le persone del mio stesso sesso". "Che sei omosessuale?" gli ha chiesto Silvia Toffanin; "Sì" la sua risposta, "ho provato esperienze con persone dello mio stesso sesso".

Federico ha spiegato che la donna lo ha rassicurato che comunque nulla sarebbe cambiato: "Ha voluto stare con me" ha assicurato. E su chi ha sempre sostenuto che effettivamente era gay: "Io non ho mai detto che non era vero, ho sempre voluto preservare mia figlia, volevo dirlo io", ha aggiunto.

E ancora: "Non ho mai avuto una vita parallela. In questi tre anni come ce le ho avute io, anche lei ha avuto altre esperienze" ha aggiunto spiegando che in questo periodo erano sostanzialmente separati. Federico ha confidato di non aver detto la verità fino ad ora per tutelare sua figlia a cuo avrebbe voluto dirlo lui in prima persona e anche perché spinto dal fatto di aver avuto una famiglia "tradizionale" alle spalle. "Ora mi sento sereno e libero. Non l'ho detto per tutelare mia figlia. Non vorrei che mia figlia leggesse cose non dette da me, per me basta che sia lei a stare bene"

E i suoi genitori? Come l'hanno presa? "Mia madre mi ha sempre supportato. Mi hanno detto che sono felici e vogliono la mia felicità" ha assicurato. "Alla fine non è una malattia, ci nasci. Forse cerchi di nasconderlo"

Al momento Federico è single: "No, non ho avuto altre esperienze. Non sono casto da tre anni, ma non c'è un amore. Letizia ha un altro compagno e sono contento per lei. Io gliel'ho detto che voglio sia felice. Ora non si comporta bene con me, ma le voglio dire che lei per me sarà sempre importante, mi ha dato tantissimo. Ho sperato che rimanesse un bel rapporto, non un astio del genere".