Federico Fashion Style gay? Arriva il commento di Mara Venier

Le indiscrezioni di queste ultime ore raccontano che nella puntata di Verissimo in onda oggi su Canale 5 Federico Fashion Style farà coming out. Al momento nessuna smentita o conferma è arrivata a commentare le voci sulle dichiarazioni che l'hairstylist dei vip - al secolo Federico Lauri - rilascerà davvero a Silvia Toffanin, ma quasi sicuramente la sua vita privata sarà tema di conversazione, anche perché al centro delle cronache rosa per la separazione dalla storica compagna.

In attesa della messa in onda della puntata, sui social si è creato un acceso dibattito sull'argomento, spinto dai sospetti di chi ha sempre creduto che il parrucchiere di Anzio ed ex concorrente di Ballando con le Stelle sia sempre stato gay, ma non lo abbia mai voluto dichiarare apertamente. Tra gli utenti che hanno commentato l'anticipazione riguardo la dichiarazione che oggi andrà in onda a Verissimo c'è stata anche Mara Venier. "Federico Fashion Style ha ammesso di essere gay a Verissimo" è la notizia riportata tra le sue ultime storie Instagram, affiancata dal commento "Non me lo aspettavo proprio" e da varie emoticon di stupore insieme al tag del profilo social di Lauri.

Lui, intanto, continua a tacere sulle presunte dichiarazioni televisive e nulla ha aggiunto neppure sulle indiscrezioni secondo cui avrebbe deciso di fare coming out per soldi: sul suo account social ha postato il selfie che lo mostra negli studi televisivi di Mediaset pronto a raccontare la sua verità.