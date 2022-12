Federico Fashion Style la verità sulla sua sessualità, ma un anno fa la risposta era diversa

A metà ottobre Federico Fashion Style ha annunciato la separazione da Letizia Porcu, sua storica compagna e madre di Sophie, la loro bambina. Da quel momento per Federico Lauri è iniziato un periodo di grande tristezza e sconforto. Si è fatto spesso vedere sul suo profilo Instagram con il viso segnato dalle lacrime e soprattutto molto dimagrito. Una situazione complessa che Lauri collega all'impossibilità di vedere e parlare quando vuole con la figlia, poiché Porcu avrebbe fissato degli orari troppo rigidi.

Sui social ha spesso risposto a molte domande dei suoi follower, ma in un'intervista a Nuovo il parrucchiere delle vip ha rivelato qualcosa di inaspettato, anche perché ad una domanda simile che gli era stata fatta un anno fa aveva risposto in modo molto diverso.

"Per me l’amore non è necessariamente legato ad una donna o ad un uomo. Si può amate tutto, da una pianta a una cosa simbolica" ha spiegato l'imprenditore parlando del suo orientamento sessuale al settimanale e poi ha aggiunto: "Io mi sento libero di amare quello che voglio. In questo momento della mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla".

Ecco che poi Lauri sottolinea che non deve per forza parlare e che assolutamente non si deve giustificare: "Non mi devo giustificare con niente e nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole". "Non mi sento di dire cosa mi piaccia e cosa no anche perché io non giudico i gusti altrui. E quindi non riesco a capire questo accanimento nei miei confronti" ha concluso il parrucchiere.

Federico Lauri da Serena Bortone

Un anno fa però Federico Lauri, che era uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, ad una domanda molto simile, posta da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha dato una risposta completamente diversa. "Io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere" aveva dichiarato Lauri che poi aveva anche lanciato una frecciata a Selvaggia Lucarelli poiché, secondo lui, lei non aveva il coraggio di chiedergli quale fosse il suo orientamento sessuale, ma ci girava intorno.