Federico Fashion Style al lavoro dopo l'ospedale: il messaggio sui social

Federico Fashion Style è stato in ospedale, a raccontarlo è stato proprio lui condividendo su Instagram alcune storie. Il giorno dopo su Instagram, rispondendo a una delle domande che gli erano state poste nel box domande, ha chiarito il motivo del suo ricovero serale: "Ho avuto un forte crollo, troppo stress, mille cose, accuse gravissime... Inaccettabili, che un essere umano non può sopportare. Ma tempo al tempo, ricordatevi che chi fa del male lo riceverà con interesse".

Qualcuno invece sottolinea la sua grande forza di volontà e la sua onestà lavorativa: "Il fatto che tu oggi eri già presente nel tuo salone ti fa onore. Hai un'umiltà, una forza di volontà uniche". E il parrucchiere dei vip ha replicato: "Per me il lavoro è sacro".

Questo è un periodo molto complesso per Federico: da quando si è separato dalla compagna, Letizia Porcu, sono iniziati i problemi personali, è dimagrito molti chili anche per colpa di alcune importanti incomprensioni con la madre di sua figlia. La crisi che ha portato Federico ad andare in ospedale potrebbe essere legata proprio a questa situazione.