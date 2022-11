Federico Fashion Style: "Per questo motivo sto male", la sua verità e poi l'attacco alla ex (e non solo)

La serata di ieri, 23 novembre, per Federico Fashion Style è stata particolare. Dopo aver letto alcune informazioni riportare da Alessandro Rosica l'Investigatore social, esperto di gossip che "ama smontare le fake news", Federico come un fiume in piena ha iniziato a parlare di cosa lo fa stare male e di chi abbia la colpa del suo malessere (che l'ha portato a dimagrire moltissimo).

Dopo una diretta Instagram in cui velatamente aveva parlato di Letizia Porcu, dopo aver letto quanto scritto da Rosica ha invece deciso di aprire il Vaso di Pandora. Nelle storie su Instagram lo vediamo con le lacrime agli occhi e in alcuni momenti molto arrabbiato.

"Io non vi ho parlato della storia con la mia ex compagna, ma poi ve ne parlerò - ha iniziato a spiegare Federico -. Lei che sicuramente mi starà guardando, e io ci tengo a dire una cosa, che lei poi potrà anche confermare: tra me e lei non c'era più amore da tempo, da tempo la nostra storia era finita, io e lei stavamo insieme solo per amore di nostra figlia, vivevamo sotto le stesso tetto e sapevamo che non c'era più niente, neanche una relazione".

"Questo è successo 3 anni fa quando io sono andato da lei con il cuore in mano - qui il parrucchiere delle star ha iniziato a piangere - e le ho detto: 'Guarda che io ti amerò per sempre perché sarai nel mio cuore, perché per me sarai una persona speciale, io non ti posso dare una famiglia unita, sono sempre fuori per lavoro' e così le ho detto che lei deve farsi la sua vita, anche se per me era molto difficile immaginarmi una vita senza di lei perché eravamo molto legati. Poi abbiamo continuato a sentirci, non sono mai andato via da casa e neanche lei". "Ma comunque - ribadisce Lauri - il sentimento era finito e c'era solo un grande bene, ma poi dopo ti accorgi che le persone che hai vicino non sono le persone che ti aspettavi".

Federico Lauri spiega perché sta soffrendo

"Io non sto così per la storia mia e di Letizia, perché non credo più all'amore, io sto male perché sfiderei chiunque a non star male nella mia stessa situazione - sottolinea con la lacrime agli occhi -, in una situazione in cui io lavoro ogni giorno tutto il giorno e sto anche fuori casa e devo aspettare le nove di sera per poter parlare con mia figlia perché la madre, la signora Letizia, ha deciso così senza nessuna regola che io la posso sentire solo alle 7.30 di mattina e alle nove di sera".

"Io sto male per questa cosa e poi devo sentire nei servizi (in questo caso Lauri si riferisce al servizio andato in onda a Pomeriggio5 su di lui e l'ex compagna, ndr) che le mia vita parallela e le mie bugie hanno rovinato il rapporto, no! Lei è rimasta a casa sapendo che l'amore era finito e io no ho mai avuto una vita parallela, io non mi faccio vedere felice, che vado la sera in discoteca come fa lei. Io sono fuori per lavoro, e se non lo fossi mia figlia starebbe sempre con me, quando io devo andare via lei si mette la colla e mi dice 'Papà vorrei che tu rimanessi attaccato a me per sempre'. Non avete idea di cosa io sto passando per colpa della signora Letizia".

"Io voglio solo l'amore di mia figlia e nessuno si può permettere di dirmi che la posso chiamare solo alle 7 o alle 21", ha voluto ribadire Federico.

Per quanto riguarda le affermazioni sulla presunta vita parallela di Federico, lui afferma di non averla mai avuta e queste dichiarazioni sul suo conto, secondo il parrucchiere, sono state pubblicate da Rosica perché qualcuno, ovvero Letizia, gliele ha raccontate; come anche alcune informazioni sul come vivevano in casa. Per lui dietro a questi gossip quindi ci sarebbe l'ex compagna.

Rosica ovviamente ha poi replicato a Lauri affermando che le informazioni che lui ha riportato non sono fake news e lo ha anche invitato a prendere parte ad una diretta su Instagram così da raccontare tutta la verità. Lauri ha ribattuto che lui non ha "nulla da temere" e che lui, Rosica, ne dovrà rendere conto in sede giudiziaria perché ha assicurato il parrucchiere "ci vedremo in tribunale".