Federico Fashion Style e la verità sul non matrimonio con Letizia Porcu

Federico Fashion Style oltre ad essere un guru dei capelli, da qualche anno è un vero e proprio personaggio pubblico, sono in molti a seguirlo sui social e non solo per il suo lavoro di hairstylist. Le sue giacche esuberanti e il suo estro hanno conquistato anche la tv e dopo i programmi su Real Time ecco che mamma Rai lo ha scelto per Ballando con le stelle.

Spesso al centro delle polemiche, ha sempre risposto con il sorriso. A chi gli chiede come mai ancora non si sia sposato con la sua compagna Letizia Porcu ha sempre risposto che ai loro non interessa, ma in pochi gli hanno creduto e così a cicli continui ecco che torna del "ma è gay".

Federico Fashion Style e la fidanzata Letizia Porcu

In un'intervista a Nuovo Tv, in vista del ritorno in tv del Salone delle meraviglie, Federico ha risposto alle domande che riguardano proprio il legame che ha con la compagna. Federico Lauri ha risposto a Riccardo Signoretti: "Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto". Insomma nel breve periodo i due non hanno intenzione di organizzare il matrimonio.

Il coronamento del loro amore è arrivato con la nascita della piccola Sophie Maelle, avuta con la fecondazione assistita, dopo anni di tentativi. Letizia in oltre si è sempre esposta per difendere il compagno dalle malelingue che da anni mettono in dubbio il loro legame.