Federico Fashion Style a casa dopo l'operazione: la figlia gli porta il caffè a letto

Federico Fashion Style si è sottoposto ad un intervento chirurgico per migliorare la sua autostima e il rapporto con il suo corpo. Lauri ha spiegato che in adolescenza aveva messo su molto peso e nonostante la palestra, sport e un'alimentazione corretta non era mai riuscito a togliere un accumulo di grasso e pelle sulla pancia. Questo lo metteva a disagio e così dopo 15 anni ha preso la decisione di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

A quale operazione si è sottoposto Federico Fashion Style

A raccontare ai suoi fan quali siano stati gli interventi a cui si è sottoposto è stato lo stesso Lauri in alcune storie Instagram, nelle quali ha anche rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Ieri pomeriggio Federico è tornato a casa e proprio nell'occasione del riposo forzato a casa Lauri ha deciso di parlare sul social: "Io sto bene e ho fatto una cosa che mi ha fatto stare ancora più bene. Secondo me la chirurgia estetica se usata per piccolo cose o che ci danno veramente fastidio è importante". "Adesso un po' di dolore ce l'ho ma tutto passerà - assicura il parrucchiere dei vip - ho deciso di fare questo intervento con liposuzione con addominoplastica. Ancora non ho visto tutto il lavoro, ho la guaina, ma ho intravisto solo una piccola parte e sono veramente soddisfatto. A due giorni dall'intervento sto andando abbastanza bene".

Lauri poi si riferisce a tutte quelle persone che gli hanno chiesto da quale chirurgo sia andato: "Se siete sicuri e volete sottoporvi ad un intervento chirurgico affidatevi a persone competenti, umane e delle quali potete fidarvi".

In una storia successiva mostra la figlia Sophie Maelle mentre gli porta il caffè a letto: quale migliore colazione per l'hairstylist.