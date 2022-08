Federico Fashion Style in ospedale: "Sto bene, ho coronato il mio sogno"

Federico Fashion Style ha condiviso delle storie e un post su Instagram nel quale spiegava di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico. Il parrucchiere dei vip, solito ad essere costantemente presente sui social, ha voluto rassicurare i suoi fan spiegando che la sua assenza era legata al suo ricovero in ospedale.

Nulla di grave però, nessun intervento salvavita, ma un intervento chirurgico che è andato a migliorare il suo aspetto fisico, ma soprattutto la sua autostima. "Vi voglio tranquillizzare sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo", spiega l'hairstylist. "In adolescenza, avevo accumulato un po' di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio - nell'espormi, fisicamente... Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva) che nascondeva questo inestetismo... Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!" ha aggiunto Federico Lauri.

Lauri ha poi sottolineato come per lui la decisione sia stata molto complessa, la chirurgia plastica è stato l'ultimo stadio dopo numerosi tentativi di liberarsi dell'accumulo di pelle: "Non vi nascondo che ci ho messo almeno 15 anni per decidere - perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessità (Nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi) Ma questo e il mio punto di vista!". "Ho fatto mille diete - ha ribadito - ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle! Io sono felice e condivido con voi la mia guarigione!".