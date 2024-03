Federico Fashion Style: "Sono vicino a tutti i padri che come me sono in una guerra per i soldi"

Una festa del papà con un retrogusto amaro per Federico Fashion Style. Solo pochi giorni fa la sua bimba, Maelle, ha compiuto 7 anni e oggi, 19 marzo, per la festa di tutti i padri non può non pensare a lei, all'amore che prova per la sua principessa e anche alle problematiche con l'ex compagna che non sembrerebbero essersi ancora risolte. Tra il 2022 e il 2023 il parrucchiere delle vip ha ufficializzato la fine della relazione con Letizia Porcu, la madre di Maelle e ha fatto coming out. I due sono stati insieme per anni, poi il legame profondo che li univa nonostante tutto è venuto meno e in seguito alla separazione è iniziata la battaglia legale.

Su Instagram ha deciso di condividere una riflessione sul 19 marzo, una riflessione che inevitabilmente lo ha portato a parlare anche della lotta per "i soldi" che starebbe combattendo con Porcu.

"Non esiste secondo me il giorno della festa del papà, come non esiste per me il giorno della festa della mamma, i genitori per i figli ci dovrebbero essere sempre e comunque e ogni giorno è la nostra festa! Oggi in una giornata così memorabile dove tutti si scambiano gli auguri per la festa del papà io rifletto e penso… Il papà è quella figura che c’è sempre presente nella vita di un figlio, è quella figura che il figlio troverà sempre come porto sicuro, è quella figura che riceve meno affetto da un figlio perché, io compreso, siamo abituati a chiamare spesso mamma per qualunque problema, malore. Anche a me succede spesso, però io so che mio padre per me, anche se non lo dimostra molto, mi vuole un bene dell’anima, come d’altronde io per lui!".

"Io sono fiero e orgoglioso di avere una figlia come te piccola dolcezza mia Sophie - si legge ancora su Instagram - tu mi hai reso la vita felice, mi hai completato e con il tuo amore mi riempi spesso delle ferite indelebili, alcune volte anche molto crudeli, fatte solo per vincere una guerra chiamata soldi! Nessuno potrà mai oscurare una figura così importante nella vita di una persona, non ci sono soldi e cattiverie: la parola padre vincerà per sempre e quando i figli sapranno decidere, decideranno dove hanno trovato il vero amore!".

Poi una riflessione dedicata a tutti i padri che come lui stanno affrontando un percorso legale con la madre dei propri figli: "Sono vicino a tutti a qui papà che come me, stanno in una zattera con una tempesta in corso, ma che remano sempre più forte per non affogare, ma quando arriveranno a riva vedranno la felicità! Io non smetterò mai di remare, perché per me la parola padre è una parola molto importante e non si compra ma si ottiene dalla vita! Grazie Dio di avermi reso padre!".