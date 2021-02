Federico Fashion Style è una furia in stazione: il pianto e lo sfogo contro il personale

Che la giornata fosse cominciata nel peggiore dei modi per Federico Fashion Style è stato chiaro da subito. "Ho dormito tre ore", ha spiegato ai follower mentre si recava in stazione a Milano, al ritorno verso Roma dopo aver partecipato alla puntata di ieri di Live - Non è la d'Urso. Ma niente lasciava immaginare che il parruchiere dei vip sarebbe scoppiato in lacrime nel bel mezzo della partenza. Il motivo? Ai controllori andrebbe la colpa di avergli fatto perdere il treno.

Federico Fashion Style piange in stazione

Lo sfogo di Federico Lauri, questo il vero nome, è cominciato sin dall'arrivo in stazione, quando si è reso conto della lunga fila dei controlli che avrebbe dovuto affrontare in attesa di salire sul convoglio. "Vi sembra normale fare una fila del genere? Ma in questo modo non si prende il coronavirus, stando tutti appiccicati? Sto facendo un'ora di fila, stron*i. Lo fate apposta". L'hairstylist ha inoltre affermato che, nei fatti, il personale avrebbe anche evitato di controllargli l'autocertificazione compilata: "E' inaccettable, vergogna".

Una volta arrivato a Roma, Lauri - che per primo ha affrontato il covid insieme alla figlia alla fine di quest'estate, al ritorno dalle vacanze in Sardegna - ha spiegato nel dettaglio cos'è accaduto. "Sono arrivato alla stazione mezz'ora prima come da protocollo, ma c'era una fila allucinante - ha dichiarato - Non ci hanno controllato l'autocertificazione tanto da farci perdere il treno. Avevo il biglietto modificabile e sono salito su un altro treno: peccato che mi abbiano fatto pagare un altro biglietto, un secondo, perché mi hanno detto che avrei dovuto modificarlo in stazione. Solo che non avrei fatto in tempo".

In basso, il video di Federico Fashion Style