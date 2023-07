Federico Fashion Style in lacrime: "Sono distrutto, devo lasciare la mia casa per colpa di persone cattive" (video)

Federico Fashion Style si è mostrato in lacrime ai follower in una serie di storie Instagram. Il motivo di tanto sconforto è l'obbligo di lasciare la casa dove ha sempre abitato e a cui è legatissimo, "per colpa" - ha affermato - "di persone cattive che ti vogliono distruggere". Il popolare parrucchiere, che lo scorso gennaio ha rivelato la sua omosessualità in tv, da mesi racconta sui social il momento difficile vissuto tra lo stress per il lavoro e la battaglia con l'ex compagna, Letizia Porcu, madre della figlia Sophie. Dal momento in cui i due hanno annunciato la separazione sono iniziati i disaccordi, spesso inerenti proprio al rapporto con la loro bambina.

Nell'ultimo sfogo Federico non fa alcun nome, ma il discorso sui "papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per cattiveria" e il rimando a una "legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli" sembra proprio riguardare la delicata gestione della separazione dalla sua ex.

Federico Fashion Style in lacrime: "Dov'è la giustizia?"

"Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento un po' triste" ha esordito Federico Fashon Style nella prima di una lunga serie di storie Instagram che racconta la storia della sua abitazione regalatagli dai suoi genitori e poi personalizzata negli anni. "Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. Hanno regalato una casa anche a mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto, come fanno tutti i genitori. Io, poi, l'ho fatta a mio gusto, l'ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l'ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era, è la casa dei miei sogni", ha proseguito.

Poi il problema che lo sconforta fino alle lacrime: "Oggi mi trovo qua a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive che ti vogliono distruggere. Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione" ha detto piangendo: "Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno perché adesso mi tolgono la casa. Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei".

Infine: "Ma dov'è la giustizia? Lei se n'è andata da quì. Qui c'è tutto di me e dei miei genitori. Spero solo di trovare adesso la mia casa, il mio posto sicuro" ha concluso. Qualche settimana fa l'hairstylist dei vip aveva raccontato di essere tornato dai Carabinieri sempre per una questione inerente ai rapporti con la madre della sua bambina: una storia a cui adesso si aggiunge anche questo capitolo.

Di seguito due delle storie Instagram di Federico Fashion Style

