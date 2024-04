"Insultato e picchiato perché sono gay. Ho un trauma cranio facciale": Federico Fashion Style racconta l'aggressione

Federico Fashion Style ha denunciato ieri sui social l'aggressione omofoba subita durante un viaggio in treno tra Milano e Napoli. Il parrucchiere dei vip - Federico Lauri all'anagrafe - è finito in ospedale a Colleferro (Roma) e oggi in un'intervista al Corriere della Sera ha ripercorso l'accaduto e le conseguenze patite dal punto di vista fisico, ma anche psicologico: "Ancora non sto benissimo, ho passato la notte sotto controllo. Psicologicamente, sto molto male", ha confidato.

Tutto è iniziato quando il treno Italo partito da Milano Centrale e diretto a Napoli si è fermato per un guasto: "Io, che ero chiuso nel salotto che avevo prenotato, sono uscito per chiedere informazioni alle operatrici di bordo: il ritardo aveva superato gli 80 minuti e avevo le clienti in attesa nel mio salone di Napoli che avrei dovuto avvisare. E mi sono accorto che un signore, di mezza età, distinto, che viaggiava in classe business, mi stava riprendendo con il telefonino, senza la mia autorizzazione", ha proseguito l'hairstylist che, dopo aver chiesto all'uomo di cancellare il video, si è sentito rivolgere insulti come "fai schifo, guardati allo specchio, sei un cog...". Lauri ha così richiesto l'intervento del capotreno, ma invano: "Il signore ha continuato a negare, mi ha apostrofato chiamandomi “pagliaccio”. E, siccome non la smetteva, ho chiesto l'intervento della polizia. Allora mi ha detto: “Vai a sederti, frocio di m...”".

L'aggressione

Sono state proprio quelle parole a scatenare tutto il resto: "Gli ho risposto che si deve vergognare perché avrei potuto essere suo figlio oppure suo figlio potrebbe, un giorno, confessargli di essere omosessuale. Sono passati due secondi: mi è saltato addosso, sferrandomi un pugno sul volto e prendendomi a schiaffi", ha proseguito nel racconto Federico Lauri, poi portato al pronto soccorso di Colleferro dopo l'arrivo delle forze dell'ordine e l’ambulanza. La certezza è che denuncerà il suo aggressore: "Oggi incontrerò il mio legale. Ci sono i testimoni e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza come prova", ha aggiunto l'hairstylist. Il referto medico riporta "un trauma cranio facciale, guaribile in 15 giorni", ma non è solo quello il danno: "Il trauma psicologico è devastante: anni fa mi rapinarono in corso Como, a Milano; mi rubarono il Rolex, aggredendomi. Ma non è paragonabile alla violenza delle parole che ho subìto ieri", ha ammesso ancora.

Cosa vorrebbe dire a chi potrebbe subire la sua stessa aggressione? "Anche se è istintivo rispondere alla provocazione, è meglio prendersi l'insulto, stare zitti e scendere dal treno. Poi però è fondamentale denunciare", ha concluso Lauri: "Questa bestia mi ha dato un cazzotto, ma se avesse avuto un coltello mi avrebbe accoltellato. Il rischio è uscire di casa e non rientrare più. L'omofobia è la malattia, non l'omosessualità. Loro si devono curare".