Federica Fashion Style, corsa in ospedale: il parrucchiere è stato ricoverato

È un momento piuttosto delicato per Federico Fashion Style. Sebbene gli impegni professionali vadano a gonfie vele, il parrucchiere dei vip sta risentendo emotivamente della separazione dalla ex compagna Letizia Porcu. Ed è proprio questa la ragione che nelle ultime ore ha portato il 33enne ad un crollo fisico con conseguente ricovero presso un ospedale romano.

A raccontare quanto accaduto è lo stesso Federico in una Instagram Stories. Immortalandosi ancora nel letto dell'ospedale con la flebo attaccata al braccio, l'hair stylist scrive: "Siamo esseri umani. A tutto c'è un limite. Posso accettare tutto, ma alcune accuse sono gravi ed inaccettabili, solo allo scopo di soldi. Non riesco ad affrontarle". Quindi una rassicurazione ai follower: "Sto bene, tranquilli è solo un crollo, ma i crolli fanno forti le persone. Vi prometto che, a tempo debito, vi racconterò tutto. E lì rimarrete scioccati". A preoccupare i fan di recente era stata anche la sua nuova magrezza, da più parti considerata eccessiva.

Da mesi ormai Federico lascia intendere che l'ex compagna stia tenendo un comportamento a suo dire discutibile in questi mesi successivi alla rottura. A Pasquetta, ad esempio, Lauri si è recato sotto casa di lei per prendere la figlia e trascorrere insieme le festività, ma ha poi denunciato via Instagram di non aver trovato nessuno, recandosi così dalle forze dell'ordine.

Letizia Porcu e Federico Lauri si sono lasciati lo scorso autunno, dopo diciassette anni d'amore e una figlia appunto, Sophie Maelle, nata via inseminazione artificiale. Un addio tormentato, il loro, che non sta risparmiando accuse reciproche. Qualche settimana fa, inoltre, lui ha fatto coming out, dichiarandosi omosessuale e precisando di aver confessato già tre anni fa il suo orientamento all'ormai ex fidanzata. Oggi lei ha già un nuovo compagno.